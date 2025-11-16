ATP WORLD TOUR FINALS: Sinner, el maestro

Sinner (24 años, #2 ATP) culminó el año derrotando al #1 del mundo, Alcaraz (22), en 2 horas 15 minutos en la superficie dura, su preferida, del Inalpi Arena de la ciudad italiana. El local sumó 31 triunfos consecutivos en el tenis en superficie dura cubierta.

Fue la primera vez, desde 2016, que se enfrentaban en la final los dos primeros rankeados de la ATP.

En un estadio repleto y con amplia mayoría de fans para el italiano, el partido fue parejo y recién en el 5-6 con saque de Sinner se tuvo el primer break point, al que se repuso para poner la manga 6-6 y ganar el tie break 7-4.

El bicampeón soportó solo un break (el único que cedió en todo el torneo), al iniciarse el segundo set, luego de ganar el primer set. Tras ir 1-3 Sinner igualó 3-3 a Alcaraz y de ahí fue manteniendo su saque hasta el quiebre definitivo en el duodécimo juego para aprovechar el primer break y alzarse con el título.

En los Masters, Sinner ha vencido sus 10 partidos disputados entre 2024 y 2025, sin conceder ningún set y, a diferencia del año pasado, superó (por primera vez en estos torneos) la barrera de los 5.000.000 de dólares, embolsando US$ 5.071.000.

Sinner sumó su título 24°, el 6° del año, ante 8 de Alcaraz. El romano también se alzó este año con los Grand Slam de Australia y Wimbledon. A pesar de su gran 2025, Sinner termina el año en el #2, por detrás de “Carlitos”, quien ganó los otros dos Grand Slam del año, Roland Garros y el US Open. Este año, en 6 enfrentamientos, Alcaraz ganó 4 y en el face to face general, el español ostenta un 10-6.

Un dato no menor a tener en cuenta es que Sinner paró 3 meses (positivo a un anabolizante) quedando fuera de varios torneos.

* Los maestros. Novak Djokovic, el maestro de maestros, lidera este certamen con 7 títulos desde la creación de este torneo en 1970, seguido por el suizo Roger Federer con 6, el estadounidense Pete Sampras con 5, el checo Ivan Lendl con 5 y el italiano Ilie Nastase con 4.

Sinner es bicampeón del certamen (2025, 2024), tomando la posta de Djokovic que había ganado en 2023 y 2022.

En los últimos 10 años, también el alemán Alexander Zverev consiguió dos títulos, en 2021 y 2018.

Completan el resto de esta última década el ruso Daniil Medvedev (2020), el griego Stefanos Tsitsipas (2019) y el búlgaro Grigor Dimitrov (2017) y el británico Andy Murray (2016).