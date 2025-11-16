Fallece a los 28 años la australiana Paige Greco, oro paralímpico de ciclismo

"Paige lo significaba todo para nosotros. Su amabilidad, su determinación y su calidez nos acompañaron cada día", señalaron sus padres, quienes agradecieron las muestras de apoyo recibidas y destacaron el orgullo que sienten por la forma en que su hija representó a Australia.

Greco hizo historia en los Juegos de Tokio al conquistar el primer oro para Australia, tras imponerse con récord mundial en la carrera individual de 3.000 metros en la categoría C1-C3. También logró dos bronces en las pruebas de ruta y contrarreloj, y fue distinguida en 2022 con la Medalla de la Orden de Australia por sus servicios al deporte.

El director ejecutivo de Paralympics Australia, Cameron Murray, recordó a Greco como "una atleta extraordinaria y, sobre todo, una persona excepcional", mientras que la responsable de AusCycling, Marne Fechner, subrayó: "Su espíritu positivo y mirada valiente dejaron huella en todos los que la rodearon".

Antes de dedicarse al ciclismo adaptado, Greco compitió en para-atletismo e intentó clasificarse para los Juegos de Río 2016, una meta que se le resistió. Tras ello, se mudó a Adelaida para entrenar en el Instituto del Deporte de Australia del Sur y concluir un grado en ciencias del deporte.

Desde su debut internacional en 2019, acumuló varios títulos y récords mundiales, además de múltiples medallas en campeonatos del mundo. Este año había sumado dos bronces en la Copa del Mundo y en el Mundial de carretera, ambos disputados en Bélgica.

AusCycling y Paralympics Australia indicaron que ofrecerán apoyo a la familia y que "honrarán adecuadamente" el legado deportivo y humano de la ciclista.