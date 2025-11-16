Jack Jones, autor de la intercepción de los Dolphins: “La energía aquí fue eléctrica”

“Me ha encantado jugar aquí. Después de la intercepción hice una celebración de fútbol europeo. Lo tenía pensado. La atmósfera ha sido genial, me han encantado los aficionados y han podido tener un partido interesante, con la prórroga, y me alegro por ello”, dijo el ‘23’ de los Dolphins.

“Creo que en Miami hemos tenido un público muy difícil, pero hemos estado mal en casa, perdiendo muchos partidos, y no les culpo por ello. La energía aquí fue eléctrica”, amplió tras la disputa del primer partido de la historia de la NFL en España.

Un partido en el que, consideró, “dominaron como equipo” y ponderó las tres victorias conseguidas por su equipo en los últimos cuatro partidos de temporada de la NFL.

“Sabíamos que si trabajamos semana a semana las victorias llegarían. Somos un gran equipo con buenos entrenadores”, apuntó.

