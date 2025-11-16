Polideportivo
16 de noviembre de 2025 - 11:40

Jonathan Vilma: "Esperamos tener más partidos en Madrid"

Madrid, 16 nov (EFE).- Jonathan Vilma, ex linebacker de los New York Jets y de los New Orleans Saints; ganador de una Superbowl, defensa novato del año y tres veces participante en la Pro Bowl; mostró su deseo de que la NFL vuelva a disputar un partido oficial en Madrid en la previa del primero que se juega en España, en el estadio Santiago Bernabéu, entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Por EFE

"Estar en Madrid significa todo. Vemos la asistencia, vemos a los fans, el interés... realmente lo estamos disfrutando. La ciudad es increíble. Lo hemos pasado muy bien aquí. Esperamos tener más partidos aquí, en la ciudad de Madrid. Contentos de que nos hayan recibido con los brazos abiertos", dijo a EFE este domingo, en el Bernabeu, Vilma.

"Lo echo de menos, conociendo la historia del Real Madrid, la organización. No tenemos una organización de fútbol americano tan exitosa y dominante como lo ha sido el Real Madrid. Quizá los Yankees en béisbol podrían ser un equivalente. Estar en este estadio, entendiendo la historia, el éxito que ha habido aquí… es insuperable. Es increíble. Diría que tan bueno como ellos. Tan bueno, si no mejor. Sé que terminaron las renovaciones el año pasado, hicieron un trabajo fenomenal", completó.