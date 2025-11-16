Jonathan Vilma: "Esperamos tener más partidos en Madrid"

"Estar en Madrid significa todo. Vemos la asistencia, vemos a los fans, el interés... realmente lo estamos disfrutando. La ciudad es increíble. Lo hemos pasado muy bien aquí. Esperamos tener más partidos aquí, en la ciudad de Madrid. Contentos de que nos hayan recibido con los brazos abiertos", dijo a EFE este domingo, en el Bernabeu, Vilma.

"Lo echo de menos, conociendo la historia del Real Madrid, la organización. No tenemos una organización de fútbol americano tan exitosa y dominante como lo ha sido el Real Madrid. Quizá los Yankees en béisbol podrían ser un equivalente. Estar en este estadio, entendiendo la historia, el éxito que ha habido aquí… es insuperable. Es increíble. Diría que tan bueno como ellos. Tan bueno, si no mejor. Sé que terminaron las renovaciones el año pasado, hicieron un trabajo fenomenal", completó.