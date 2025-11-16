José Martínez (México) se mete entre los ocho mejores de la Copa del Mundo de ajedrez

Martínez, de 26 años y número 78 en la clasificación de la FIDE, tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Harikrishna, el 36 del ránking, en un reñido pulso que tuvo que dirimirse en la muerte súbita después de quedar en tablas las dos primeras partidas.

En el desempate, una vez firmadas tablas en las dos primeras mangas, el ajedrecista nacido en Lima logró la victoria que le ponía por delante 3 a 2.

Al acabar sin ganadores el duelo definitivo, sumó el medio punto que necesitaba para pasar a la sexta ronda, en la que se va a enfrentar a partir de mañana, domingo, contra el uzbeko Javojir Sindarov, de 19 años, quien derrotó al alemán Frederik Svane.

Sindarov es favorito a priori para alcanzar las semifinales a tenor de su puesto número 25 en el ránking de la FIDE, después de convertirse en 2019 en el segundo gran maestro más joven de la historia.

En la Copa del Mundo FIDE también ha participado el argentino Faustino Oro, la joven promesa del ajedrez mundial con solo doce años, quien quedó apeado del torneo el pasado jueves en la segunda ronda.

El torneo es una de las principales competiciones individuales del calendario internacional de ajedrez y concede a los tres primeros clasificados una plaza para el Torneo de Candidatos 2026, cuyo ganador disputará el título al actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju, quien consiguió la corona el pasado año con 18 años.