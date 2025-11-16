McDaniel: "Queríamos regresar a casa con una victoria; ha sido un gran triunfo del equipo"

Los Dolphins, que resolvieron a su favor el partido en la prolongación -gracias a un 'field goal' de Riley Patterson-, después de que el marcador señalase empate a trece después del tiempo reglamentario, lograron su segunda victoria seguida, después de haber derrotado (30-13) hace una semana, en el Hard Rock Stadium de Miami, a los Buffalo Bills; y salen de España con un balance de cuatro triunfos y siete derrotas; a falta de nueve partidos.

"Ha sido un privilegio estar aquí esta semana; al menos pude ver la ciudad el viernes y me gustó mucho. Nunca había estado en una ciudad tan grande y tan limpia; me encantó la comida y me llamó la atención lo bueno que estaba el pan en todos los sitios", comentó McDaniel acerca de su estancia en la capital de España, que se cerró con una victoria que le da cierto oxígeno tanto a él, como al equipo de Florida.

"Queríamos regresar a casa con una victoria y fue una gran victoria para el equipo; que, en mi opinión nace de la gran unión que existe en el vestuario y también en el cuerpo técnico", precisó el técnico de los Dolphins, nacido hace 42 años en Aurora (Colorado).

"A lo largo de toda mi carrera como entrenador si mejoras como equipo aunque no lleguen los resultados, es algo que puede acabar siendo difícil de gestionar para tus rivales", opinó McDaniel este domingo en su rueda de prensa posterior al histórico partido jugado en el Bernabéu.

"Cuatro de nuestras derrotas se produjeron por muy poco y algunas casi al final del partido. Si tomas esas cuatro derrotas sin rendirte, a la larga puedes sacar beneficio de la situación", apuntó el entrenador de los Dolphins.

"Ahora hemos sumado dos victorias y tenemos una semana de descanso ('bye week'). Desde el punto de vista del técnico, a mí me hubiese gustado volver a jugar la próxima jornada", dijo.

"Pero la semana de descanso viene bien, también, porque si existen es porque las vas a necesitar en algún momento. Tenemos jugadores que se están recuperando de lesiones y de dolencias", explicó McDaniel, que, al ser preguntado al respecto afirmó, sin dudarlo, que también le gustaría jugar el año que viene en Barcelona.

"Sí", contestó el técnico de la franquicia de Florida, con dos SuperBowls en sus vitrinas, aunque estas datan de los años 70. "Me gusta la idea, porque este país es fantástico. Es delicioso jugar aquí", añadió.

"La gente está interesada en este deporte; y es un honor jugar aquí. Llevo en la NFL 20 años y quiero que este negocio triunfe. No sé si sé hacer otra cosa, así que es bueno para la salud de este deporte jugar en el mayor número de sitios posibles", afirmó McDaniel después de la victoria de su equipo en Madrid ante los Wasington Commanders (antiguos Washington Redskins).