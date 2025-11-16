Ollie Gordon II : "Como equipo todos jugamos sensacionalmente bien juntos"

Los Dolphins, que resolvieron a su favor el partido en la prolongación -gracias a un 'field goal' de Riley Patterson-, después de que el marcador señalase empate a trece después del tiempo reglamentario, lograron su segunda victoria seguida, después de haber derrotado (30-13) hace una semana, en el Hard Rock Stadium de Miami, a los Buffalo Bills; y salen de España con un balance de cuatro triunfos y siete derrotas, a falta de nueve partidos; que les mantiene aún con esperanzas de alcanzar los 'play off'.

"Jugamos un gran 'football' complementario", indicó Olie Gordon II, debutante este año en la NFL tras haber sido elegido en la sexta ronda del último draft por la franquicia de Miami.

"La defensa nos respaldó; los equipos especiales nos respaldaron. Y la línea ofensiva estaba 'enchufada' hoy. Estuvieron sensacionales, apoyando a todo el mundo. '1' (en referencia a su quarterback, Tua Tagovailoa) siempre nos va a guiar en el buen camino. Se merece un aplauso por ello", dijo.

"En definitiva, como equipo jugamos de forma sensacional todos juntos", comentó el 'running back' de los Dolphins, nacido hace 21 años en Fort Worth (Texas).

El autor de 'touchdown' del equipo de Florida valoró muy positivamente la actitud del público de este domingo en Madrid. "Diría que fue ruidoso aquí; la verdad es que me sorprendió, porque no esperaba que lo fueran tanto", apuntó.

"También viajaron muchos aficionados desde Miami. Vi muchas camisetas de los Dolphins en las gradas, y eso está bien siempre. El ambiente estuvo muy bien. Siempre hay mucho ruido en los partidos, pero me dio la sensación de que aquí fue diferente", manifestó Ollie Gordon II después de la victoria de su equipo en Madrid ante los Wasington Commanders (antiguos Washington Redskins).