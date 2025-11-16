Polideportivo
16 de noviembre de 2025 - 11:15

Roger Goodell, comisionado de la NFL: "Volveremos, seguro"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Madrid, 16 nov (EFE).- Roger Goodell, comisionado de la NFL, señaló a EFE en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en la previa del primer duelo oficial de esa competición en España, entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que volverán "seguro" a disputar encuentros de la liga profesional de fútbol americano en el país.

Por EFE

"Volveremos, seguro", manifestó en exclusiva sobre el césped del recinto donde disputa sus partidos el Real Madrid de fútbol, adaptado para la celebración de otra disciplina deportiva que ha generado mucha expectación en la ciudad.

"Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados", completó.