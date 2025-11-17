Bidasoa necesita ganar por 4 goles al Saint Raphael para tener opciones en la Liga Europa

El 35-32 encajado en cancha gala la pasada semana condiciona este partido de Artaleku porque solo pasan dos equipos a la siguiente fase y todo indica que uno de ellos será el Flensburg alemán, invicto y líder del grupo de los irundarras.

La otra plaza está por tanto en disputa entre Bidasoa y un Saint Raphael que lleva dos puntos más que los vascos, por lo que, en caso de que no haya sorpresas en las últimas jornadas, con una victoria este martes del conjunto guipuzcoano sería el golaverage particular el decisivo, de ahí que sean 4 los goles que precisa el equipo entrenado por Álex Mozas para ocupar ese segunda posición.

El Bidasoa Irun no llega nada bien a este encuentro después de haber perdido cinco de los últimos seis partidos oficiales, dos de ellos en Europa (Flensburg y Saint Raphael) y tres en la Liga Asobal (Barcelona, Torrelavega y Balonmano Logroño).

Precisamente esta derrota contra los riojanos el pasado sábado es la que ha hecho cundir cierto desánimo en el entorno amarillo pero también es verdad que un solo partido, el europeo contra Saint Raphael, y cuatro goles, convertirían esta sensación en un escenario nuevo e ilusionante otra vez.

Bidasoa afronta este compromiso pendiente del estado del chileno Rodrigo Salinas, al que se le dosifican esfuerzos para poder estar en las grandes citas, con la esperanza de que junto al buen nivel exhibido en la portería, con el argentino Leo Maciel y Jakub Skrzyniarz, y un paso adelante en defensa tenga argumentos suficientes en este encuentro tan determinante.