17 de noviembre de 2025 - 12:30

Bouza introduce ocho novedades para el partido ante Fiyi

Madrid, 17 nov (EFE).- El argentino Pablo Bouza, técnico de la selección española de rugby, ha introducido ocho novedades en la lista de jugadores que se enfrentarán a la de Fiyi en partido amistoso que tendrá lugar el próximo sábado en el estadio Ciudad de Málaga (17:00).

Por EFE

Respecto al encuentro en Valladolid ante Inglaterra A, Bouza ha incluido a Alberto Carmona, jugador formado en el club local, Hugo Pirlet, Pablo Miejimolle, Pablo Pérez, Gonzalo López Bontempo, Raúl Calzón, Unax Zurriarain y Pablo Mateos.

MIentras, Alvar Gimeno y Martiniano Cian, que figuraban en los planes del cuerpo técnico para este partido, son baja por lesión.

Recoletas Burgos Caja Rural: Vicente Boronat, Santiago Ovejero, Imanol Urraza, Iñaki Mateu, Berardo Vázquez.

VRAC Quesos Entrepinares: Pablo Miejimolle, Alex Saleta, Beltrán Ortega, Raul Calzón, Pablo Mateos.

INEXO El Salvador: Matheo Triki, Unax Zuriarrain

Silicius Alcobendas: Antonio Suárez, Yago Fernández, Aarón Rus

Complutense Cisneros: Gonzalo Vinuesa, Alejandro Laforga

Biarritz Olympique: Hugo Pirlet, Ekain Imaz