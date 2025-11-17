Bouza introduce ocho novedades para el partido ante Fiyi

Respecto al encuentro en Valladolid ante Inglaterra A, Bouza ha incluido a Alberto Carmona, jugador formado en el club local, Hugo Pirlet, Pablo Miejimolle, Pablo Pérez, Gonzalo López Bontempo, Raúl Calzón, Unax Zurriarain y Pablo Mateos.
MIentras, Alvar Gimeno y Martiniano Cian, que figuraban en los planes del cuerpo técnico para este partido, son baja por lesión.
Recoletas Burgos Caja Rural: Vicente Boronat, Santiago Ovejero, Imanol Urraza, Iñaki Mateu, Berardo Vázquez.
VRAC Quesos Entrepinares: Pablo Miejimolle, Alex Saleta, Beltrán Ortega, Raul Calzón, Pablo Mateos.
INEXO El Salvador: Matheo Triki, Unax Zuriarrain
Silicius Alcobendas: Antonio Suárez, Yago Fernández, Aarón Rus
Complutense Cisneros: Gonzalo Vinuesa, Alejandro Laforga
Biarritz Olympique: Hugo Pirlet, Ekain Imaz