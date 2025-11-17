Carlos Cabral conquista dos subcampeonatos en Powerlifting

Cabral, quien venía de consagrarse campeón mundial en esta disciplina, volvió a subir al podio, pero con preseas de plata primero en la categoría Open (la más competitiva con edad comprendida entre 20 y 39 años) y también en la categoria Máster (entre los 40 y 44).

Lea más: Sinner y Alcaraz, amigos fuera de la pista

El paraguayo cierra el año con dos competencias mundiales con un total de 4 medallas, 1 de Campeonato Mundial Master y 3 de subcampeonatos Open. Todos dentro de la categoría de peso corporal, de hasta 100 k.