17 de noviembre de 2025 - 22:27

Carlos Cabral conquista dos subcampeonatos en Powerlifting

Carlos Miguel Cabral (43) con dos preseas de plata.
El atleta Carlos Miguel Cabral se adjudicó dos medallas en el Campeonato Mundial de Powerlifting (levantamiento de pesas), organizado por la Federación GPA (Global Powerlifting Alliance) y realizado el fin de semana en Corrientes, Argentina.

Por ABC Color

Cabral, quien venía de consagrarse campeón mundial en esta disciplina, volvió a subir al podio, pero con preseas de plata primero en la categoría Open (la más competitiva con edad comprendida entre 20 y 39 años) y también en la categoria Máster (entre los 40 y 44).

El paraguayo cierra el año con dos competencias mundiales con un total de 4 medallas, 1 de Campeonato Mundial Master y 3 de subcampeonatos Open. Todos dentro de la categoría de peso corporal, de hasta 100 k.