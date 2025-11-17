El Granollers, a encarrilar el pase a la ronda principal ante el Slovan

Los vallesanos encaran el choque de esta cuarta jornada reforzados por la importante victoria de la semana pasada en territorio esloveno (29-34), un triunfo que ha cambiado por completo su situación en la tabla.

Tras sumar un punto en las dos primeras jornadas, el Granollers ha pasado de verse en una posición comprometida a encontrarse, en caso de vencer esta noche, con la clasificación casi encarrilada, ya que sumaría cinco puntos y dejaría a su principal rival por la segunda posición, el Slovan, con dos puntos a falta de dos jornadas.

El líder indiscutible del grupo es el Skanderborg Aarhus danés, con seis puntos y pleno de victorias, mientras que el Minaur Baia Mare rumano, colista con un punto, tiene pocas opciones de acceder a la siguiente ronda.

De cara al encuentro de este martes, el entrenador Antonio Rama podría recuperar al lateral Juan Palomino, una incorporación que apuntalaría el centro de la zaga vallesana, mientras que el central Tarcisio Freitas es duda.

El impulso europeo contrasta, sin embargo, con el último tropiezo en la Liga Asobal, pues el Granollers ha perdido la segunda posición tras encadenar dos derrotas consecutivas contra el Logroño (33-29) y el recién ascendido Horneo EÓN Alicante (29-31).