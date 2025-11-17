Natación: Deportivo SYC, monarca absoluto

El segundo puesto quedó en manos del anfitrión, CBH, con 62 medallas, mientras que el Club Internacional de Tenis (CIT) completó el podio, con 28.
En la categoría máster, el Club Benjamín Hockin se erigió como líder, con 30 medallas, seguido por el Club Deportivo Da Silva, también con 30, pero ubicado en el segundo lugar por criterios de desempate.
El CIT volvió a aparecer en el podio, con 10 medallas, ocupando la tercera posición.
El evento se desarrolló en el Centro Acuático Nacional y fue fiscalizado por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (Fepada), que resaltó el alto nivel competitivo.