Presentan al Team Paraguay para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

El acto marcó el inicio de una nueva ilusión en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La delegación nacional estará integrada por 125 atletas, quienes competirán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en el certamen multideportivo continental.
El evento tuvo lugar en el Salón Medallistas del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, donde se compartieron detalles acerca de las modalidades, los atletas y los abanderados que representarán al país en esta edición de los Juegos.
El elenco paraguayo llega con buenas sensaciones, respaldado por los logros obtenidos en las últimas participaciones del certamen. Sin embargo, algunas de las 22 disciplinas no presentarán a sus principales figuras: en natación solo competirá Charles Hockin; en tenis la única representante será Leyla Brítez; y el olímpico Marcelo Aguirre también competirá en solitario en tenis de mesa.
En contrapartida, atletismo y remo acudirán con delegaciones completas y de alto nivel, incluyendo a sus atletas olímpicos Xenia Hiebert y César Almirón, en atletismo, y Alejandra Alonso junto a Javier Insfrán, en remo.
Paraguay tiene como objetivo superar las 37 medallas obtenidas en la edición anterior (Valledupar 2022), en el que se logró 7 oros, 15 platas y 15 bronces.