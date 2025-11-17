Uribes, sobre Rubiales: "Nunca el Gobierno de España conspira para hacer esas cosas"

Durante el acto de presentación en Madrid de la campaña 'El deporte contra la violencia machista', el máximo representante del deporte en España negó con rotundidad las palabras pronunciadas la semana pasada por Rubiales, quien aseguró haber sido presionado en los días posteriores al incidente con Jenni Hermoso para dimitir bajo la amenaza de echar a todo su equipo si no lo hacía.

"No es verdad. No se corresponde en absoluto con la realidad; en aquellos tiempos a los que él se refiere, en algún momento yo fui ministro de Deportes y, tanto el Gobierno de España y como yo como ministro de Deportes, todo lo que hicimos fue tender la mano siempre a las federaciones y las ligas, tal y como hacemos ahora. Nunca el Gobierno de España conspira para hacer esas cosas, o sea, sus palabras no se corresponden con la realidad", reiteró.

Preguntado sobre un posible regreso de Rubiales a la presidencia de la RFEF, Uribes no quiso pronunciarse al respecto, y se limitó a seguir mostrando su apoyo a ligas y federaciones.

"Yo no tengo nada que decir a eso. Los presidentes de las federaciones se eligen entre ellos. El CSD no tiene nada que decir. Nosotros lo que queremos es que el deporte español funcione bien, que haya colaboración institucional, que sigamos apoyando a nuestros deportistas. Tenemos unos deportistas, hombres y mujeres, que son extraordinarios. Estamos arriba en todo, fútbol, baloncesto, balonmano... Yo no me despisto con cuestiones menores", sentenció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rubiales salió de la RFEF después del beso no consentido que dio a la futbolista Jenni Hermoso -hoy integrante del Tigres UANL mexicano- durante las celebraciones por el título de España en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. En un juicio posterior, el expresidente de la federación fue condenado por agresión sexual; pero él se considera víctima de un complot.