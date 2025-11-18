El brasileño Lucas Ribeiro, de la Cultural Leonesa: "Estamos en el camino correcto"

Si ante el Mirandés (3-2) el jugador de Santa Helena Goiás dio la victoria con un tanto en el tramo final del partido, frente al equipo malaguista anotó el único gol poco antes del descanso, aunque instantes antes había errado una clara oportunidad tras un taconazo de Luis Chacón que le dejó, con todo a su favor, ante el guardamta Alfonso Herrero enviando su remate por encima del larguero.

Ribeiro, que estrenó titularidad en liga, después de haber salido también de inicio en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Tropezón (1-3), reconoció que concluyó el choque "cansado", aunque con el buen sabor de boca tras ser aclamado por su nombre en el estadio Reino de León al ser sustituido.

"Es increible que los aficionados coreen tu nombre", apuntó el extremo de 28 años, que mantiene una buena sintonía con el técnico, José Ángel "Cuco" Ziganda "porque entiende la mentalidad del futbolista". "Él también lo fue y sabe que siempre quiero estar dentro del campo y ayudar en lo que pueda", dijo.

El exjugador del Mamelodi Sundowns sudafricano aspira a lograr el trofeo Puskas que otorga la FIFA al mejor gol del 2025 tras el anotado en el mundial de clubes en Estados Unidos con su anterior equipo frente al Borussia Dormund alemán (3-4) y que ya fue elegido como el más destacado del torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estoy muy contento de haber sido elegido entre grandes jugadores -Lamine Yamal o Declan Rice entre otros- en un año que fue muy especial con el mundial de clubes y espero recibir muchos votos", comentó.