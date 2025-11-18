Las españolas Álvarez y Moreno se clasifican para los octavos del Mundial de Vóley Playa

La pareja suiza no se lo puso fácil a Álvarez y Moreno que tuvieron que remontar el partido tras perder el primer set por 16-21, pero tras una buena segunda manga que cerraron por 21-16, las españolas lograron forzar el tercer set de desempate en el que se impusieron por 15-11 para asegurar su pase a octavos y seguir invictas en el torneo.

La pareja española, número 18 del mundo, estará pendiente del otro choque que decidirá su rival en octavos entre el dúo ucraniano formado por Davidova y Khmil, y las canadienses Melissa y Brandie que fueron las verdugas de las españolas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Álvarez y Moreno son la única pareja española que está en el Mundial contando las categorías masculina y femenina y pelearán por llegar a cuartos de final el próximo jueves 20 de noviembre.