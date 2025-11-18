Sergio García pospone su final de curso para jugar el torneo de Riad del circuito asiático

Sergio García, que milita en el LIV desde mediados de 2022, cuando nació el circuito financiado por Arabia Saudí, tenía previsto estar fuera de la competición hasta febrero del próximo año, cuando se inicia la temporada en esta liga, también en Riad.

“No he desconectado en toda mi vida. Tener la posibilidad de estar tres o cuatro meses sin tener que jugar ni un torneo es muy bonito”, adujo el jugador castellonense, de 45 años, en relación con su largo parón previsto.

Después de concluir su actuación en Madrid, Sergio García comunicó que renunciaba a inscribirse en alguno de los torneos restantes de la temporada del DP World Tour, lo que le ha hecho perder la tarjeta del circuito europeo para la próxima campaña al no cumplir el mínimo de competiciones exigidas.

Su participación en el Riad Golf Clubl se une a la de un nutrido grupo de jugadores del LIV, entre ellos, sus compañeros de equipo, los Fireballs, los españoles David Puig y Josele Ballester.

También forman parte del plantel el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Abrahm Ancer, ganadores de este torneo en las dos últimas ediciones, respectivamente, así como el estadounidense Dustin Johnson, el inglés Tyrrell Hatton, el australiano Cameron Smith y el colombiano Sebastián Muñoz.

Quien no va a estar en Riad es el español Jon Rahm, el mejor jugador del circuito saudí de este año, que también anunció tras el Abierto de España que daba por cerrada su campaña este año.

El Saudí Internacional, que premia al ganador con un millón de dólares (unos 860.000 euros), es la última cita de las llamadas Series Internacionales, un grupo de nueve torneos del circuito asiático avalados por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, que también financia el LIV.

El aliciente de las Series Internacionales es que obtienen billete para participar en el LIV el próximo año los dos mejores de su ránking final que no tengan ya garantizada una plaza en la liga saudí.

A Riad llegan como los dos primeros en la clasificación el zimbabuense Scott Vincent y el japonés Yosuke Asaji.