Cipollini, tras ser hospitalizado: "Mi corazón sigue dándome problemas"

El campeón del mundo en 2002 y ganador de cuarenta y dos etapas del Giro de Italia y doce del Tour de Francia, se enfrenta a nuevos problemas de salud, siempre relacionados con el corazón. Fue operado en 2019 tras descubrirse que padecía miocarditis viral, y el año pasado le implantaron un marcapasos.

"Mi corazón sigue dándome problemas, ellos (los médicos) verán qué hay que hacer. Espero que no sea necesario el desfibrilador, pero tengo plena confianza en el equipo que me apoya", revela Cipollini en Instagram

"Os mantendré informados. Así es la vida: hay que seguir adelante, nunca rendirse. Por supuesto, hubiera preferido hacer una salida por la región de Lucca (donde nació), pero por ahora estoy aquí", agrega.