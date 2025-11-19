El juego en Madrid, entre los 5 juegos internacionales más vistos en la historia de la NFL

El juego en el estadio Santiago Bernabéu, el primero de temporada regular programado en España, tuvo una audiencia media de 5,9 millones de espectadores por televisión y plataformas digitales, cifra que lo sitúa entre los cinco más vistos en la historia de NFL Network.

El partido, al que asistieron 78.610 aficionados y ganó por 16-13 el equipo Miami en tiempo extra, provocó que la transmisión tuviera un pico de audiencia de ocho millones de espectadores en los últimos ocho minutos.

La experiencia que dejó este primer juego en España, en un escenario como el Santiago Bernabéu, fue tan satisfactoria que Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseguró un pronto regreso al país.

"Volveremos, seguro. Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Fue un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte", señaló Goodell.

La NFL también informó de que la serie internacional de partidos transmitidos a través de NFL Network en esta temporada 2025 en Europa registró el promedio de audiencia más alto en la historia con 6.2 millones de espectadores, un 32 por ciento más con respecto al año pasado.

Esta campaña se realizaron seis partidos de la temporada regular de la NFL en Europa.

En el primero, el 28 de septiembre, los Pittsburgh Steelers derrotaron 24-21 a los Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublínx, en el primer juego realizado en Irlanda.

Los siguientes tres partidos fueron en Londres. El 5 de octubre los Vikings vencieron por 21-17 a Cleveland Browns y el día 12 Denver Broncos triunfó por 13-11 sobre New York Jets en el Tottenham Hotspur Stadium.

El 19 del mismo mes, Los Angeles Rams se impusieron por 35-7 a los Jacksonville Jaguars en el estadio de Wembley.

El quinto juego, el 9 de noviembre en el estadio Olímpico de Berlín, lo ganó en tiempo extra Indianapolis Colts por 31-25 sobre Atlanta Falcons.

Cerró esta serie el partido entre Dolphins y Commanders en Madrid.