Jueves 20 de noviembre de 2025

Redacción Deportes. Continúa la serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado enfrenta en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción al Lanús argentino y al Atlético Mineiro brasileño. La rivalidad entre Mauricio Pellegrino, técnico del Lanús, y Jorge Sampaoli, entrenador del Alético Mineiro, comenzó cuando dirigían al Alavés y al Sevilla, y se reanudará este sábado en Paraguay. Por Concepción M. Moreno.

Bolonia (Italia). Sin su número uno, Carlos Alcaraz, ausente por lesión, la selección española debuta este jueves a partir de las 10.00 ante la de la República Checa en la fase final de la Copa Davis de tenis. Posteriormente, no antes de las 17.00, entran en acción en Bolonia (Italia) los equipos de Argentina y Alemania. Información de Tomás Frutos.

- Previa del Gran Premio de Las Vegas, 22ª prueba del Mundial de Fórmula 1. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- NBA: Orlando Magic-Los Angeles Clippers (00.00 GMT del viernes) y Memphis Grizzlies-Sacramento Kings (FOTO), Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers y San Antonio Spurs-Atlanta Hawks (01.00).

- Euroliga. 12ª jornada: Anadolu Efes-Barça (17.30 GMT) y Real Madrid-Zalgiris Kaunas (19.45).

- Sorteo del torneo clasificatorio de las eliminatorias europeas para el Mundial de 2026 y del torneo de repesca intercontinental (12.00 GMT. Sede de la FIFA en Zúrich).

- El seleccionador de fútbol de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, comparece ante la prensa después de la estrepitosa derrota (5-1) de este martes en un amistoso contra Estados Unidos y en medio de rumores sobre su continuidad al frente del banquillo celeste, pese a haber clasificado al equipo para el Mundial 2026 (20.00 GMT) (FOTO) (VIDEO)

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 13ª jornada.

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 23). Cuartos de final. A las 09.00 GMT: España-Rep. Checa. No antes de las 16.00 GMT: Argentina-Alemania. Información de Tomás Frutos.

Redacción EFE Deportes