Leones dejan en el terreno a los Tigres con imparable de González

González conectó un lanzamiento del relevista Adonis Medina, con el cual llevó a Carlos Jiménez hasta el plato con la carrera que rompió el empate y le dio la primera victoria por una carrera en la temporada a los Leones (10-12), quienes pasaron a ocupar el tercer lugar del campeonato.

Además de González, quien anotó y empujó una, los escarlatas también contaron con los aportes ofensivos de Yamaico Navarro, con dos remolcadas y una anotada, de Jorge Mateo, dos anotadas, del colombiano Gio Urshela y de Sócrates Brito, ambos con una impulsada.

Jimmy Cordero lanzó un capítulo en blanco y se llevó la victoria por los Leones.

Mel Rojas Jr. y Cristhian Adames remolcaron dos carreras cada uno, el estadounidense Cal Stevenson anotó dos y Gustavo Núñez pisó el plato en una ocasión por los Tigres (9-12), quienes desperdiciaron una salida de 5.2 entradas de apenas un hit del derecho Albert Abreu.

Medina (1-1) permitió una carrera en dos tercios lanzados y perdió el juego por los azules, quienes ahora son cuarto entre los seis clubes que participan de la competición.

Aderlin Rodríguez fletó un cuadrangular y Alberto Rodríguez anotó y remolcó una carrera para que las Águilas Cibaeñas extendieran a siete su racha de victorias consecutivas al vencer a los Toros del Este.

Las Águilas (17-3), quienes lograron su octava victoria con solo dos derrotas como visitantes, contaron con una anotación de Ezequiel Durán y con una empujada de Jonatan Clase, en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Jonathan Hernández (1-0) completó un inning sin anotaciones y se llevó la victoria por los cibaeños, en tanto que Jeurys Familia (2), quien permitió una carrera, ponchó a tres en la novena para alcanzar su segundo rescate de la temporada.

Manuel Peña impulsó a Bryan de la Cruz con una anotación por los Toros (10-11), que tuvieron como lanzador derrotado al mexicano Aaron Sánchez (3-2) quien laboró 5.1 entradas de dos carreras.

Johan Rojas anotó y remolcó una carrera, y los Gigantes del Cibao anotaron cuatro en la octava entrada para superar a las Estrellas Orientales en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Carlos Franco, Hanser Alberto y el colombiano Jordan Díaz produjeron una carrera cada uno para los Gigantes (8-12), quienes con todo y la victoria son los colistas del torneo.

Yovanny Cruz (1-0) se acreditó la victoria al lanzar un inning en blanco, en el que ponchó a dos, mientras que el salvamento fue para Anderson Pilar (1), quien tiró la novena sin permitir libertades.

Rodolfo Durán remolcó a Ángel Martínez y Vidal Bruján con las dos anotaciones de los verdes en el encuentro.

El norteamericano Josh Green (0-1) fue tocado con tres carreras y no pudo retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó y terminó cargando con la derrota por las Estrellas (10-14).