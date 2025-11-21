El español Guillén, presidente de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras

Guillén sustituirá en el cargo, por un periodo de cuatro años (2026-2029), al francés Christian Prudhomme, máximo responsable del Tour de Francia, quien estuvo al frente de la AIOCC desde 2008 y que no volvió a presentarse a la reelección.

"Es un gran honor ser elegido presidente, un cargo con mucha responsabilidad. Quiero continuar el trabajo realizado por Christian Prudhomme. Tenemos un objetivo común dentro de la AIOCC, mejorar el ciclismo", apuntó el nuevo presidente del organismo que agrupa a los principales organizadores de carreras ciclistas del mundo.

Guillén, de 53 años y nacido en Madrid, llevaba siendo miembro de la AIOCC desde 2009, y director general de la Vuelta desde 2008. En su nueva etapa estará acompañado por su compatriota Rubèn Peris, reelegido vicepresidente de la organización y que además es director general de la Vuelta a Cataluña.