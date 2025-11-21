Las dos duplas brasileñas del Mundial de vóley playa avanzan a semifinales

Las pareja número 2 del mundo, Carol y Rebecca, no lo tuvieron fácil en su encuentro de octavos de final, en el que se enfrentaron a las actuales subcampeonas olímpicas, las canadienses Melissa y Brendie. La dupla canadiense, número 11 del mundo, forzó un tercer set en el que acabó cayendo eliminada tras hacer un gran partido (21-17, 18-21 y 15-9).

Las brasileñas número 1 del mundo, Thamela y Victoria, hicieron los deberes y vencieron a la dupla italiana número 8 del mundo conformada por Gottardi y Orsi Toth en dos sets por 21-16 y 21-19. Las brasileñas dominaron el primer set y dieron la vuelta al segundo para certificar su pase a las semifinales del Mundial.

No tuvieron la misma suerte que sus compañeras la pareja de brasileños número 4 del mundo, Evandro y Arthur Lanci que cayeron eliminados en cuartos de final por los suecos que les siguen en el ránking, Ahman y Hellvig, por un ajustado doble 22-20.

Las semifinales del Mundial de Adelaida comenzarán el sábado 22 de noviembre con el encuentro entre la pareja de Thamela y Victoria, y la dupla letona conformada por Graudina y Samoilova.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy