El francés Paco Rassat da la sorpresa en el eslalon de Gurgl (Austria)

Tassat, nacido en Chambery hace 27 años, fue sexto la pasada semana en Levi (Finlandia) y en la estación austríaca dio un tremendo salto hacia la primera victoria de su carrera en el circuito universal de forma inesperada.

Y es que aunque las distancias tras la primera manga eran cortas nadie esperaba que tras concluir decimocuarto, a 0.85 del noruego Atle Lie McGrath, pudiera remontar hasta esa ansiada primera plaza con trece esquiadores por delante.

Rassat realmente firmó una segunda bajada estelar, con un crono de 51.58 para un total de 1:44.55. Nadie pudo superarle, aunque tuvo que sufrir para poder festejar. El belga Armand Marchant estuvo cerca, pero se quedó a 0.07 con el segundo puesto, y el propio McGrath tan solo cedió 0.09 para cerrar el inesperado podio.

El también noruego Timon Haugan y el suizo Tanguy Nef, cuarto y segundo en la manga inicial, concluyeron cuarto y quinto en el global a 0.29 y 0.65, respectivamente, mientras que el francés Clement Noel, campeón olímpico, tan solo pudo ser duodécimo a 0.99, y el brasileño de origen noruego Lucas Pinheiro Braathen, ganador en Levi, cerró el 'top 10' a 0.93.

Rassat pasa a ser líder de la general de eslalon con 140 puntos, catorce más que Pinheiro Braathen y 38 más que Noel, así como manda también en la Copa del Mundo por delante del noruego-brasileño y de McGrath, que está a veinte distancia.