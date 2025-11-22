El zimbabuense Scott Vincent y el japonés Yosuke Asaji jugarán en el LIV en 2026

Vincent y Asaji certificaron su billete a la conclusión este sábado del Saudí Internacional disputado en Riad, la última de las citas de la competición que sirve de pasarela para llegar al LIV, ambas respaldadas por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, y en la que se impuso el español Josele Ballester.

En el caso del zimbabuense, supone su regreso al LIV, donde militó hasta el final de la campaña de 2024 en el equipo Iron Heads.

Los dos jugadores se incorporarán a alguno de las escuadras que integran el circuito saudí, competición en la que participaan jugadores como los españoles Jon Rahm, Sergio García y Ballester, el estadounidense Bryson DeChambeau o el inglés Tyrrell Hatton.

A la liga saudí también accederán los dos mejores del llamado LIV Promotions, la ‘escuela’ del circuito, que se disputará del 8 al 11 de enero del próximo año en Florida (EE.UU.).

Ahí podrán competir los jugadores que perdieron la tarjeta del LIV al final de esta temporada por ser los últimos de la clasificación: el sueco Henrik Stenson, los estadounidense Andy Ogletree y Anthony Kim, el chileno Mito Pereira, el coreano Yubin Jang y el danés Frederik Kjettrup.

Otra cara nueva del LIV en 2026 será Victor Perez, el primer jugador francés en enrolarse en este circuito y que militará en el equipo de los Cleeks Golf Club.