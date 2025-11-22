La FIDE 'cede' ante Carlsen y permitirá los vaqueros en el Mundial de Rápidas

La FIDE ha dado a conocer en su web su código de vestimenta para la cita de Doha, tanto en categoría masculina como femenina, en la que se especifica que tolerará los vaqueros clásicos, siempre que no estén desgastados, después de que no lo autorizara en el anterior campeonato, celebrado a final de 2024 en Nueva York.

La publicación de las nuevas normas tiene lugar después de que se hiciera oficial la lista de participantes en el campeonato de rápidas y 'blitz', otra modalidad de juego exprés, en la que está inscrito Carslen, quíntuple campeón de ajedrez clásico (2013, 2014, 2016, 2018 y 2021).

En lo referido a los hombres, la FIDE autoriza vestir traje y pantalones oscuros informales largos, incluyendo los tejanos clásicos sin desgaste, además de zapatillas unicolor.

A las mujeres les permite usar traje de falda y de pantalón, vestido o los mismos pantalones que los hombres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La federación internacional no permitirá prendas con eslóganes ofensivos, logotipos de empresas de alcohol, tabaco o casas de apuestas, ni tampoco camisetas, pantalones cortos, gorras de béisbol o vestimenta inapropiada.

"El código de vestimenta se aplicará de forma estricta durante el torneo, todos los eventos oficiales y las conferencias de prensa", rezan las reglas del organismo rector del ajedrez mundial.

Carlsen, de 34 años, se ha tomado de forma desenfada el cambio de postura de la FIDE sobre sus reglas de vestuario.

"Voy a machacarme en el gimnasio para poder ponerme unos vaqueros más ajustados que la última vez", ha señalado en su cuenta de X el jugador nórdico, que tuvo su primer hijo el pasado 27 de septiembre.

En la anterior edición, el ajedrecista noruego no concluyó la participación en la modalidad de rápidas, pero sí accedió a competir en la de 'blitz', en la que decidió compartir el título con el ruso Ian Nepomniachtchi, algo que no había ocurrido hasta entonces en ese torneo.

Desde hace varios años, Carlsen mantiene un pulso con la FIDE, en cuyo Mundial de la modalidad clásica ha renunciado a jugar en las dos últimas ediciones al no estar de acuerdo con las reglas.

Además del noruego, competirán en Doha el actual campeón de rápidas, el ruso Volodar Murzin, y el de estilo clásico, el indio Gukesh Dommaraju, ambos de 19 años. También buscarán el título Nepomniachtchi, el italoestadounidense Fabiano Caruana o el indio Arjun Erigaisi.