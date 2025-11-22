Las dos parejas brasileñas se quedan sin final en el Mundial de vóley playa

Thamela y Victoria cedieron ante las letonas Tina y Anastasija, las cuartas del mundo, que ganaron por 2-0 (21-10 y 21-16).

En la otra semifinal, Carol y Rebecca tomaron la iniciativa en el primer set (21-19) ante las estadounidenses Nuss y Brasher, sextas en el ránking, pero perdieron los dos siguientes por 24-22 y 15-6.

En la categoría masculina, habrá final sueca después de que sus dos duplas, Holting Nilsson-Andersson, número tres del mundo, y Ahman-Hellvig, campeones olímpicos en París, vencieran en semifinales.

Holting Nilsson-Andersson se deshicieron de los franceses Rotar-Gaauthier-Rat por 2-0 (21-18 y 21-17) y Ahman-Hellvig, de los alemanes Ehlers-Wickler, también en dos mangas (21-10 y 21-14).

