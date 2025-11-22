Luis -Pipe- Urueta da crédito a jugadores por dominante temporada de las Águilas

"El grupo tiene algo especial, no es nada que yo he hecho, creo que es algo que ellos mismos han hecho y el crédito es para ellos", dijo Urueta al hablar en rueda de prensa sobre los resultados alcanzados por el conjunto cibaeño.

Las Águilas lideran la tabla de posiciones del campeonato e hilvanan una cadena de nueve victorias consecutivas, un éxito que han sustentado en la combinación de estelares veteranos y de noveles peloteros.

"Lo que estos muchachos han hecho es de verdad bien especial. Ya estamos casi llegando a la mitad del calendario y no recuerdo en ninguna liga que haya sucedido algo igual", destacó Urueta.

Las Águilas son el mejor equipo ofensivo en la campaña, con promedio de bateo colectivo de .281 y 139 carreras anotadas, mientras ostentan un registro de 11-1 jugando en el estadio Cibao, de Santiago (norte) y de 8-2 cuando juegan en la ruta.

"Es difícil lo que está pasando, pero está pasando. Es una magia que estos muchachos tienen, de saber ganar de diferentes formas, de saber venir de atrás, de saber mantener una ventaja, de saber jugar con los jugadores, quizás no los estelares", dijo Urueta, quien vio cómo Julio Rodríguez salió desde el banco y disparó el sencillo remolcador de dos carreras con el cual definió el primero de los dos triunfos que lograron ante las Estrellas Orientales en la jornada del viernes.

Julio, que no estaba en el lineup, "vino y dio la línea por el medio que nos dio la ventaja. Como te digo, es contagioso, es difícil decir fulanito es el responsable, yo creo que es un esfuerzo colectivo", detalló Urueta para destacar como ha impactado de manera colectiva el buen momento que viven las Águilas en la temporada.

Ese deseo de contribuir se ha visto reflejado en las palabras de Steward Berroa, quien remolcó tres carreras y fue clave para la segunda victoria de las Águilas la noche del viernes.

"He estado viniendo desde la banca con un rol en particular, el cual he estado muy cómodo haciéndolo, por situaciones de juego, se me dio una oportunidad más extensa y te puedo decir que Dios me ha ayudado a ayudar al equipo", expresó Berroa.

Urueta, quien ha contado en su plantilla con noveles jugadores como Adael Amador, Emmanuel Rodríguez, Ángel Genao, Alberto Rodríguez, entre otros, quienes han contribuido a las victorias de las Águilas, admitió que, aunque es consciente del talento que poseen, no esperaba un resultado como el que han alcanzado.

"Las expectativas, señaló, "siempre han sido altas, porque es un grupo de muchachos talentosos, pero cuando hablamos de 19 victorias y tres derrotas es algo un poquito surreal, ósea, nunca lo imaginas que pueda suceder, porque en el béisbol cualquier equipo puede ganar"

Urueta no es ajeno a los comentarios que señalan que el rendimiento mostrado por el club no es sostenible, pero entiende que sus jugadores tienen la madurez para hacer a un lado esas opiniones y continuar dándolo todo en el terreno.

"La gente no está equivocada, es una racha que es difícil de sostener, pero los jugadores no se concentran en eso, se concentran en todos los días ir y jugar un juego, y si lo ganas bien y si lo pierdes, pues se corrigen los errores. Este grupo es lo suficientemente maduro para bloquear esas opiniones" explicó el estratega.