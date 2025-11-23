Domingo 23 de noviembre de 2025

Redacción deportes. El británico Lando Norris afronta este domingo el Gran Premio de Las Vegas, vigésima segunda y antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, con 24 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri y 41 respecto al tetracampeón neerlandés Max Verstappen.

---------------------------------------------------------------

- Acaba el Mundial femenino por equipos disputado desde el lunes pasado en Linares (Jaén).

- Gran Premio de Las Vegas, 22ª prueba del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de la ciudad estadounidense (04.00 GMT). (FOTO)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- NBA (-1 GMT): Philadelphia 76ers-Miami Heat (19.00), Atlanta Hawks-Charlotte Hornets, Boston Celtics-Orlando Magic, Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers y Toronto Raptors-Brooklyn Nets (00.00), Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers (01.00) y Phoenix Suns-San Antonio Spurs y Utah Jazz-Los Angeles Lakers (02.00).

- España. Liga Endesa. 8ª jornada (FOTO)(-1 GMT): MoraBanc Andorra-Joventut (12.00), Baskonia-Surne Bilbao Basket (12.30), Valencia Basket-Basquet Girona (17.00), Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife (18.00) y Dreamland Gran Canaria-Barça (19.00).

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Tabor (Rep. Checa).

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Gurgl (Austria) (Primera manga a las 9.30 GMT; la segunda, a las 12.30 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Lillehammer (Noruega) (15.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 13ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Oviedo-Rayo Vallecano (14.00), Betis-Girona (16.15), Getafe-Atlético de Madrid (18.30) y Elche-Real Madrid (21.00).

- Inglaterra. 12ª jornada (-1 GMT): Leeds United-Aston Villa (15.00) y Arsenal-Tottenham (FOTO) (17.30)

- Alemania. 11ª jornada (-1 GMT): Leipzig-Werder Bremen (15.30) y St. Pauli-Union Berlin (17.30)

- Italia. 12ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Verona-Parma (12.30), Cremonese-Roma (15.00), Lazio-Lecce (18.00) y Inter-Milan (20.45)

- Francia. 13ª jornada (-1 GMT): Auxerre-Lyon (15.00), Brest-Metz, Nantes-Lorient y Toulouse-Angers (17.15) y Lille-Paris FC (20.45)

- Mundial sub-17 de Catar. Presentación de las semifinales que se disputarán el lunes

- El Tigres UANL de Jenni Hermoso recibe al América de Bruna Vilamala, Irene Guerrero y Sandra Paños, en la final del Apertura del fútbol mexicano de mujeres.

- México. El Juárez FC del entrenador uruguayo Martín Varini recibe al Pachuca del técnico argentino Esteban Solari para decidir el último clasificado a los cuartos de finales del apertura del fútbol mexicano.

- Paraguay. Cerro Porteño, el líder del Torneo Clausura de Paraguay a solo un punto de ventaja de su escolta Guaraní, enfrenta al club Libertad en un partido por la penúltima jornada del campeonato local. (Foto)

- Perú. Comentario al término de la decimonovena y última jornada del Torneo Clausura del fútbol peruano, cuyo título ganó de manera anticipada el Universitario de Deportes.

- El Salvador. Comentario de los resultados de los cuatro juegos disputados este domingo, correspondientes a la ida de los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol salvadoreño.

- Argentina. Continúan los octavos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

- Uruguay. Crónica de la primera final de la Liga Uruguaya 2025, en la que Nacional se enfrentará a Peñarol en una nueva edición del Clásico. (Foto)

- Mundial femenino, en Filipinas (-1 GMT): Japón-Nueva Zelanda (5.00), Portugal-Tanzania (7.30), Italia-Panamá (10.00) y Brasil-Irán (12.30)

- XX Juegos Bolivarianos, en Lima y Ayacucho (hasta 7 dic).

- Amistosos internacionales (-1 GMT): Escocia-Tonga (14.40) e Inglaterra-Argentina (17.10).

- Acaba la fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia). Final: Italia-España (14.00 GMT)(FOTO). Información de Tomás Frutos.

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes