El refugiado de guerra ucraniano Aonishiki triunfa en un torneo de élite de sumo

Yavhusishyn, joven promesa del sumo de 21 años y que se ha convertido en el luchador que más rápido ha avanzado en la jerarquía, se hizo con la victoria en el Gran Torneo de Kyushu tras imponerse en el desempate al gran campeón mongol Hoshoryu, afirmó la agencia de noticias nipona Kyodo.

"Estoy realmente feliz", dijo el ucraniano, "Es algo por lo que siempre he luchado y estoy muy contento de haberlo conseguido".

La victoria le garantiza prácticamente el segundo rango más alto del deporte, el de ozeki, en lo que sería el ascenso más rápido de la historia. Kyodo informó que la Asociación de Sumo de Japón deliberará sobre su promoción durante una próxima reunión.

No obstante, Yavhusishyn afirmó que sus aspiraciones van más allá, y espera coronarse como 'yokozuna', el pináculo del sumo. "Hay un rango más por encima del ozeki y voy a dar lo mejor de mí para llegar hasta allí", señaló tras la victoria de hoy.

El luchador comenzó a entrenar con tan solo seis años, después de ver a sus compañeros practicarlo en clase de judo. Con 17 años se hizo con tres medallas de oro en los campeonatos nacionales de Ucrania, y en 2019 acabó tercero en el Campeonato Mundial de Sumo.

Yavhusishyn se preparaba para empezar la universidad cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania en 2022, y buscó refugio junto con su familia en Alemania. Al competir en 2019 en suelo nipón conoció al entrenador del club de sumo de la Universidad de Kansai, Arata Yamanaka, quien le ayudó a encontrar refugio en Japón tras el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

El ucraniano comenzó a competir en el sumo japonés en septiembre de 2023 y, desde entonces, ha avanzado rápidamente. El pasado septiembre logró tras solo 12 torneos el rango de 'komusubi', el cuarto más alto del deporte nacional japonés.