Nys y Brand estrenan la Copa del Mundo con victoria en el gélido trazado de Tabor

La Copa del Mundo comenzó sin los grandes nombres de la especialidad, el neerlandés Mathieu Van der Poel, siete veces campeón del mundo, y el belga Wout van Aert, ambos sin haber anunciado todavía su calendario de temporada en las pruebas de ciclocrós. Tampoco estuvo el británico Tom Pidcock, que tiene la intención de no competir esta temporada en la modalidad "del barro".

En el gélido trazado de Tabor el gran dominador fue el campeón belga Thibau Nys, que se puso primero en la primera vuelta y con una gran superioridad dominó toda la prueba hasta entrar en meta en solitario en 1h03:39. La pelea por el segundo puesto se la llevó su compatriota Laurens Sweeck (Crelan-Corendon), que entró a ocho segundos en un mano a mano con el neerlandés Joris Nieuwenhuis (Ridley).

Felipe Orts fue el mejor español en el estreno de la Copa del Mundo con un decimoquinto puesto a 1:40 del ganador. Kevin Suárez, el otro español, acabó trigésimo sexto a 6:04.

En la categoría femenina la ganadora fue la veterana Lucinda Brand, que, a sus 36 años, volvió a demostrar un nivel competitivo altísimo y venció con un tiempo de 45:13, por cuarta vez en Tabor, tras hacerlo anteriormente en 2018, 2020 y 2021.

Por detrás, a solo un segundo, la italiana Sara Casasola, y tercera quedó la neerlandesa Inge Van der Heijden, vigente campeona de Europa de la especialidad, que paró el crono en 45:26.

Las siguientes pruebas del calendario de la Copa del Mundo de ciclocrós son Flamanville (30 noviembre), Terralba Sardegna (7 diciembre), Namur (14 diciembre), Antwerpen (20 diciembre), Koksijde (21 diciembre), Gavere (26 diciembre), Dendermonde (28 diciembre), Zonhoven (4 enero), Benidorm (18 enero), Maasmechelen (24 enero) y Hoogerheide (25 enero).