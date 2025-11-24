El Heidelberg Volkswagen afronta ante el Voluntari rumano su debut en la CEV Cup

Las vigentes campeonas de Liga Iberdrola regresan a la acción después de sumar los tres puntos en casa ante el OCISA Haro Rioja Vóley (3-1) y volver a la senda de la victoria antes del estreno en la segunda competición europea.

Tras caer "con crueldad" en el set de oro ante Benfica en la segunda ronda previa de acceso a la CEV Zeren Group Champions League, el Heidelberg Volkswagen afronta su participación en la CEV Cup con el objetivo de "sorprender a las campeonas de la Supercopa de Rumanía y avanzar rondas para estirar el sueño europeo", ha destacado este lunes el club en un comunicado.

El C.S.O Voluntari 2005, un histórico del voleibol europeo, llega a Gran Canaria tras caer en su último compromiso liguero ante el Dinamo Bucaresti por 2-3, zanjando así una racha de seis victorias consecutivas entre la liga de Rumanía y su título de Supercopa ante el Volei Alba Blej.

El entrenador del Heidelberg Volkswagen, Santi Guerra, ha advertido de que el C.S.O Voluntari 2005 es un rival "muy fuerte con muchos centímetros en la red" y que despliega una gran potencia en ataque, por lo que ha apelado a "hacer nuestro partido" y minimizar las virtudes de un rival que llega "prácticamente intratable".

Guerra ha valorado la subida de "ánimo y confianza" que supuso la victoria en Liga Iberdrola ante OCISA Haro Rioja Vóley para plantear el debut en CEV Cup y ha pedido el apoyo de la afición para "arropar" a las jugadoras en la búsqueda de la victoria.

"Sabemos que es muy complicado. Es un rival muy fuerte y potente, pero el equipo está preparado para competir y disfrutar de esta aventura europea", ha añadido Guerra.

La central estadounidense Cara McKenzie ha explicado que para vencer al club rumano deben ser "estables en los sistemas", ceñirse al plan de partido y confiar en el trabajo de la semana: "La victoria en liga fue importante para retomar la confianza y que nos recordara que tenemos lo necesario para competir".

Con su estreno en la CEV Cup, el Heidelberg Volkswagen tendrá su tercera experiencia europea en apenas dos años, lo que refrenda el crecimiento de una entidad que posee equipo profesional desde hace solamente seis años.

El cuadro canario tuvo esta temporada su histórico debut en la CEV Zeren Group Champions League, además de disputar el año pasado la WEVZA Cup 2024/2025, donde cayó en la final de acceso a la CEV Challenge Cup 2024/2025 ante el Roma Volley Club, a la postre ganador del torneo.