La tailandesa Jeeno Thitikul cierra a lo grande su primer año de reinado en el golf

Thitikul se coronó este fin de semana en el torneo diputado en Naples (Florida) por segundo año consecutivo, lo que le sirvió para aumentar más la brecha en la clasificación mundial respecto a la estadounidense Nelly Korda y a la japonesa Miyu Yamashita.

Con tan solo 22 años, la jugadora asiática se convirtió en la número uno el pasado 4 de agosto, cuando desbancó a Korda después de 71 semanas al frente de la clasificación.

En la temporada que ahora acaba, ha sumado tres títulos en el circuito estadounidense, los mismos que Yamashita, y tras ganar el CME Group Tour, se embolsado un cheque de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros), un premio inédito hasta ahora en el golf femenino.

Thitikul atesora una carrera llena de récords, como el que le llevó a ganar su primer torneo profesional con tan solo catorce años, siendo ella amateur, condición con la que también alcanzó la cima en el ránking en 2019.

También ha cerrado el curso con el promedio de puntuación más bajo en una temporada en la historia del LPGA Tour, con 67,7, al superar el que consiguió en 2002 la sueca Annika Sorenstam.

En 2022, la jugadora asiática dio el salto al circuito estadoundiense, donde ha ganado siete títulos, a los que añade otros cinco del Ladies European Tour, aunque aún no luce en su palmarés ningún torneo grande.

"Cuando tenía seis años, era una niña que no tenía ni idea de lo que era el LPGA, ni de cómo era ser número uno del mundo. Pero al llegar al LPGA Tour, sé que nuestra parte es jugar al golf, pero también inspirar a la próxima generación es parte de nuestro trabajo", afirmó este domingo tras alzar el trofeo del CME Group Tour.

Cuando ganó este torneo el pasado año, Thitikul se fue a Disney y se compró un coche. "Ahora tengo que ir de compras. Cuando ganas dinero, tienes que gastarlo y volver a ganarlo. Si no, lo guardas y quizá no puedas ganar más. Pero tengo que darles una parte a mis padres", comentó sobre cómo lo va a celebrar.

Respecto a la próxima temporada, la golfista tailandesa no se marca objetivos concretos: "En el golf no se puede predecir nada. Todo puede pasar. No puedes controlar a nadie más. Pero lo que perdura es tu trabajo duro, tu disciplina y, además, tu pasión por el golf".