Díaz Ayuso: La NFL muy seguramente vuelva el año que viene

"Tenemos un calendario excepcional, desde el último partido de la NFL, que muy seguramente vuelva el año que viene, a la Fórmula E y la Fórmula 1, junto con el Eurobasket, una final de Champions, la maratón, el tenis…", señaló durante el acto de presentación del segundo encuentro de la final de la Liga de Naciones femenina que España y Alemania disputarán en el estadio Metropolitano.

"Este partido hace ese calendario mucho más completo porque, qué duda cabe, además el deporte femenino está siendo ahora un auténtico tsunami para las mujeres", manifestó en una acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el que coincidió con las jugadoras del combinado nacional y con el presidente Rafael Louzán.