Uijtdebroeks dispuesto a luchar "por la general de una grande" en el Movistar

Tras abandonar el equipo del Visma-Lease a Bike, donde "hay muchos corredores para disputar la general de las grandes", la esperanza belga espera conocer el recorrido del Giro y la Vuelta para decantarse por alguna de ellas y demostrar su potencial.

"Mi pasión son las grandes vueltas y quiero conseguir un puesto en la general en ellas. Eso no es posible si no corres una. Y en Visma, eso sería muy difícil debido a los grandes corredores que tienen", comenta el belga en Sporza.

Ahora, en Movistar, espera tener la tranquilidad y la confianza para lograr sus objetivos.

"Necesitaba esta libertad. Como soy muy estricto y disciplinado, un equipo un poco más relajado me viene bien. A veces es mejor tener a alguien cerca que diga 'tranquilo'. Esa mentalidad sureña me sienta bien", señala.

"Quizás necesite que me convenzan un poco antes de afrontar el duro recorrido del Tour, pero estoy dispuesto a hacerlo", precisa.

Una conversación bastó para que Uijtdebroeks se decantase por el Movistar, y ahora espera detallar su programa para 2026.

"Tendré mucha libertad y participación para elaborar mi programa. Aún estamos esperando el recorrido del Giro, pero definitivamente voy a por la general en una de las grandes vueltas. Sin duda, también correré las clásicas valonas".

Uijtdebroeks ha descubierto que "Movistar cuenta con un gran sistema de apoyo.

"El trato es muy humano. Cada persona tiene un dietista personal. Me contactan casi a diario para coordinar la agenda", concluye.