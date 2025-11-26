El uzbeko Javokhir Sindarov, de 19 años, gana la Copa del Mundo de la FIDE

Después de casi un mes de competición, Sindarov se alzó con el título gracias a su victoria en la segunda ronda de desempate que resolvió las tablas en las dos partidas anteriores y en el primer duelo de la muerte súbita ante Wei, de 26 años.

El jugador uzbeko, que el próximo 8 de diciembre cumplirá 20 años, ocupa el puesto número 25 en el ránking de la FIDE, después de convertirse en 2019 en el segundo gran maestro más joven de la historia con tan solo doce años y diez meses.

En la partida por el tercer y cuarto puesto, se impuso el ruso Andrey Esipenko al uzbeko Nodirbek Yakubboev por 2-0.

Sindarov, Wei Yi y Esipenko han logrado billete para participar en el Torneo de Candidatos que se disputará en Chipre del 28 de marzo al 16 de abril del próximo año con ocho participantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ganador en Chipre será el rival por la pugna del título mundial ante el vigente campeón, el indio Gukesh Dommaraju, que se hizo con la corona a final del pasado año.

Al Torneo de Candidatos, al que renuncia a jugar el noruego Magnus Carlsen, número uno del ránking mundial, están ya clasificados los estadounidenses Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana, el indio Anish Giri y el alemán Matthias Bluebaum, con una plaza aún por adjudicar para el mejor clasificado a final de año del circuito FIDE.