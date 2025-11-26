La India albergará los Juegos de la Commonwealth de 2030 y probará su ambición olímpica

"Amdavad, India, (también conocida como Ahmedabad) fue ratificada hoy oficialmente como sede de los Juegos de la Commonwealth del Centenario en 2030, un momento histórico para el Movimiento Deportivo de la Commonwealth", dijo este miércoles en un comunicado la Commonwealth Sport, organizadora del evento, tras su Asamblea General en Glasgow.

Según la federación, la India presentó "una visión sólida para los Juegos de 2030, centrada en la ciudad de Ahmedabad, en el estado de Gujarat, que se apoyará en las bases sentadas para pemitir a la India celebrar el centenario (de la Commonwealth) por todo lo alto.

"Este es el comienzo de una nueva era dorada para el deporte de la Commonwealth (...) La India aporta escalada, juventud, ambición, una rica cultura, una enorme pasión deportiva y relevancia", dijo el presidente de Commonwealth Sport, Donald Rukare.

Por su parte, la presidenta de comité olímpico indio y de la Asociación de Juegos de la Commonwealth, P.T. Usha, dijo que el país se siente "profundamente honrado por la confianza que ha depositado en él Commonwealth Sport".

"Los Juegos de 2030 no sólo celebrarán cien años del Movimiento de la Commonwealth, sino que también sentarán las bases del próximo siglo. Reunirán a atletas, comunidades y culturas de toda la Commonwealth en un espíritu de amistad y progreso", añadió Usha.

La India, con una población de más de 1.400 millones de personas, planea consolidarse como una potencia organizativa de grandes eventos con la celebración de los Juegos de la Commonwealth de 2030 en Ahmedabad, la misma ciudad que, previsiblemente, propondrá como sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

Ahmedabad es la ciudad más poblada del estado de Gujarat y es un feudo del partido del primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, que lo gobernó ente 2001 y 2014.

En julio de este año, la ciudad ocupó portadas en la prensa internacional tras estrellarse un avión de la aerolínea Air India que despegó de su aeropuerto y volaba hacia Londres. En el siniestro murieron más de 260 personas.

La India se unió a la Mancomunidad de Naciones en 1949, dos años después de su independencia del imperio británico.