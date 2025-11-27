Colombia suma 12 de oro y llega a un total de 118 medallas en el liderato de Bolivarianos

Del total de las medallas de oro conquistadas por la delegación colombiana, 27 fueron obtenidas por sus deportistas mujeres y 19 por hombres, mientras que otras 3 fueron ganadas en competencias mixtas.

Durante el cuarto día de competencia, la delegación colombiana también llegó a un total de 44 medallas de plata y 25 de bronce.

Como desde la primera jornada, Venezuela se mantuvo en la segunda posición del medallero, con un total de 104 preseas, aunque este miércoles solo sumó 4 más de oro, con lo que llegó a 39 doradas, 33 de plata y 32 de bronce.

Chile, por su parte, ratificó su tercera posición, con 13 de oro, dos más que en la anterior fecha, además de 14 de plata y 14 de bronce, para llegar a un total de 41 medallas.

A su turno, Guatemala ratificó su gran participación en el torneo, que hasta el momento la ha convertido en la delegación invitada con mejores resultados, al avanzar hasta la cuarta posición, por delante de Ecuador y Perú.

Los deportistas del país centroamericano alcanzaron cinco medallas de oro este miércoles, para llegar a 13 doradas en la competencia, en la que también han alcanzado 7 de plata y 10 de bronce.

En la quinta posición quedó Perú, con 12 de oro, 14 de plata y 35 de bronce, mientras que Ecuador descendió al sexto lugar, con 8 de oro, 16 de plata y 20 de bronce.

Les siguieron República Dominicana, con un total de 12 medallas; El Salvador, con 10; Panamá con 6; Uruguay con 1 de oro; y Paraguay, con 2 de plata y 5 de bronce.

Durante la cuarta jornada se disputaron competencias de badminton, BMX race, canotaje, ecuestre, esgrima, hockey, natación, sóftbol, squash, surf, tiro con arco, tiro deportivo y vela.

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 49 44 25 118

.2. Venezuela 39 33 32 104

.3. Chile 13 14 14 41

.4. Guatemala 13 7 10 30

.5. Perú 12 14 35 61

.6. Ecuador 8 16 20 44

.7. Rep. Dominicana 1 4 7 12

.8. El Salvador 1 4 5 10

.9. Panamá 1 0 5 6

10. Uruguay 1 0 0 1

11. Paraguay 0 2 5 7.