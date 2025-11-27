Cristiano Ronaldo se alía con Topuria y se convierte en accionista de WOW FC

Su entrada supondrá un "hito definitorio para WOW FC y un momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas a nivel mundial", según anunció este jueves la propia compañía en una nota de prensa.

"Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", afirmó el internacional portugués.

En datos proporcionados por la promotora, WOW FC creció en todos los segmentos demográficos, con una asistencia a eventos de más del 400 % año tras año, con ventas anticipadas que superan de media los 5.000 espectadores por show. Además, ha distribuido sus eventos a más de 170 países en todo el mundo.

Con la llegada de Ronaldo, la empresa española confía en "acelerar su expansión global", en un movimiento que no sólo englobe al mundo del deporte, sino también a la "cultura, moda, entretenimiento y educación".

Según su presidente ejecutivo, Arturo Guillén, la entrada del futbolista portugués en el accionariado es "un momento histórico": "CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos, con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento, estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global".

Por su parte, Topuria calificó la alianza con Ronaldo como "un momento poderoso para el deporte".

"Cristiano Ronaldo representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible", sentenció.