El olímpico peruano Stefano Peschiera gana el oro en vela de los Juegos Bolivarianos

En la jornada el equipo anfitrión se colgó tres metales dorados más en otras categorías de vela.

El velerista, que fue bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y es el abanderado del equipo peruano en los Bolivarianos, fue el mejor de la competición en la Bahía de Paracas, en la región de Ica, en el sur de Lima.

"¡Héroe Nacional! Oro para Stefano Peschiera en Paracas. Volvió a dominar el mar y se consagró campeón bolivariano al ganar la medalla de oro en vela (ILCA7) en los Juegos Bolivarianos 2025", destacó el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en sus redes sociales.

Además, la plata en ILCA 7 también quedó en casa, ya que fue para el peruano Renzo Sanguineti, mientras que el bronce fue para el colombiano Andrey Quintero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jornada en la Bahía de Paracas fue positiva para el equipo peruano, pues también ganó el oro en la categoría ILCA 6 la joven Florencia Chiarella, y la plata también fue para la peruana Caterina Isabel Romero.

En la prueba de Sunfish lideró Adriana Barrón y ganó plata Sophie Marie Zimmermann, ambas peruanas, y el bronce fue para la venezolana Daniela del Valle.

El cuarto oro para Perú en vela fue en la categoría Snipe mixta conformada por la dupla Ismael Muelle y María Gracia Vegas, mientras que la plata fue para Ecuador y el bronce para Chile.

En la prueba de Sunfish masculino el oro fue para el guatemalteco David Hernández, mientras que el peruano Jean Paul de Trazegnies ganó la plata y el colombiano Simón Gómez obtuvo el bronce.

Perú también ganó plata en la categoría IQFOIL gracias a la hazaña del jovencísimo Bruno Mariano Mendoza, de 16 años.