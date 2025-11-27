Las esgrimistas chilenas se llevan el oro en el florete por equipos al ganar a Colombia

Además de Inostroza, el equipo chileno estaba compuesto por Lisa Montecinos, quien se colgó el bronce en la prueba del florete individual; y Rafaela Santibáñez.

Las chilenas se impusieron en la final por 45-31 a las colombianas, mientras que el bronce recayó en Venezuela, que ganó por 45-34 a Perú.

Esta fue la primera competición por equipos del esgrima en los Juegos Bolivarianos y, tras el florete, seguirá el viernes la espada y el sábado el sable.

La jornada de competiciones en la Villa Deportiva Nacional (Videna) tuvo la inesperada visita del presidente interino de Perú, José Jerí, que pasó por las instalaciones y conversó con algunos competidores, quienes le permitieron empuñar una espada.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.