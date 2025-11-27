Lefevere, exdirector del Soudal Quick Step, se encuentra "superando una grave enfermedad"

Lefevere, de 70 años, ha informado de su situación a través de sus redes sociales, sin precisar su dolencia concreta.

"He pasado 24 días muy difíciles, durante los cuales estuve gravemente enfermo. Recibí la mejor atención posible y ya puedo salir del hospital", ha explicado.

Según Lefevere, sus preocupaciones no han desaparecido. "El camino hacia la recuperación aún es largo, aunque voy por buen camino".

"Gracias a todos los especialistas y enfermeras por la excelente atención", señaló el exdirectivo, atendido en el Hospital AZ Delta de Roeselare.

Lefevere ya estuvo hospitalizado a principios de este año tras enfermarse durante una fiesta de cumpleaños.