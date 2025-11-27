Post Malone homenajea a Marshawn Kneeland en el 'halftime' de Acción de Gracias en Dallas

Malone, nacido en Nueva York pero criado en Dallas, cantó 'Wrong Ones', 'Wow' y 'I Had Some Help', acompañado de las animadoras de los Cowboys.
El cantante vestía una chaqueta con una chapa con el número 94, el mismo que usaba Kneeland, ala defensiva de los Cowboys que se suicidó el pasado 6 de noviembre a los 24 años tras una persecución policial.
"Te queremos, 94", afirmó Malone al finalizar su actuación.
Los Cowboys reciben este jueves a los Kansas City Chiefs en uno de los partidos del día de Acción de Gracias en la NFL. Dallas suele acoger el partido de mayor audiencia en esta festividad, en la que las familias estadounidenses se juntan para comer pavo.
