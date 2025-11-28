Brennsteiner logra en el gigante de Copper Mountain su primera victoria en Copa del Mundo

En su carera número 82 en la Copa del Mundo, Brennsteiner, de 34 años, se impuso con un tiempo global de 2:30.98 minutos y aventajó en 95 centésimas al noruego Henrik Kristoffersen y el un segundo exacto al croata Filip Zubicic.

Brennsteiner marcó el mejor tiempo en la primera manga y le bastó el undécimo en la segunda para apuntarse su primera victoria.

El gran favorito y actual campeón y líder de la Copa del Mundo, el suizo Marco Odermatt, ganador del gigante de Sopelden y del supergigante en Copper Mountain el viernes, se salió de la pista tras marcar el mejor tiempo en el segundo paso intermedio y cometer un error con el esquí interior.

Es la primera retirada en la Copa del Mundo de Odermatt desde diciembre del año pasado en el gigante de Beaver Creek (EEUU).

Brennsteiner pasa a liderar la clasificación de gigante con 150 puntos, 20 de margen sobre Odermatt, que sigue al frente de la general de la Copa del Mundo con 200, 34 más que el austríaco Marco Schwarz, cuarto este viernes en Copper Mountain.

El circuito masculino se reanuda el fin de semana que viene, aún en suelo estadounidense, con un descenso y un supergigante en Beaver Creek.