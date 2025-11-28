Colombia amplía su ventaja en el medallero y Perú sube al tercer lugar de los Bolivarianos

Además de las 61 preseas doradas, los colombianos llegaron a 51 de plata y 31 de bronce, mientras que Venezuela se mantuvo en la segunda posición con un total de 117 medallas, de las cuales 45 son de oro, 34 de plata y 38 de bronce.

Los deportistas peruanos también tuvieron una destacada participación, sobre todo en vela, y llegaron a 84 medallas, con 19 de oro, 27 de plata y 38 de bronce.

A su turno, Guatemala se mantuvo como el país invitado con mejores resultados hasta el momento al llegar a un total de 42 medallas, con 18 de oro, 9 de plata y 15 de bronce.

Chile, por su parte, descendió a la quinta posición, con 16 de oro, 17 de plata y 22 de bronce, mientras que Ecuador llegó a 11 de oro, 24 de plata y 23 de bronce.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, El Salvador desplazó de la séptima posición a República Dominicana, al sumar un oro más, para llegar a dos, además de 6 de plata y 5 de bronce.

Durante la quinta jornada se disputaron competencias de badminton, canotaje, ciclismo ruta, ecuestre, esgrima, esquí náutico, gimnasia artística, hockey, squash, surf, tiro con arco, tiro deportivo y vela.

Entre los resultados más destacados estuvieron los oros que conquistaron los colombianos Walter Alejandro Vargas y Diana Carolina Peñuela en la prueba contrarreloj desarrollada en la costa Verde de Lima.

Venezuela, por su parte, presentó otra participación sobresaliente en esgrima de los hermanos Rubén, Francisco y Jesús Limardo, quienes ganaron, junto con Gabriel Lugo, la modalidad de espada por equipos, al vencer en la final a Colombia.

La participación de Perú en la vela le permitió sumar cuatro medallas de oro, liderado por el medallista olímpico Stefano Peschiera, quien ganó en la modalidad de vela ILCA 7.

Además de Peschiera, que fue bronce en París 2024 y es el abanderado peruano en los Bolivarianos, ganaron el oro Florencia Chiarella, en la categoría ILCA 6; Adriana Barrón, en Sunfish, e Ismael Muelle y María Gracia Vegas en Snipe mixta.

En la prueba de Sunfish masculino el oro fue para el guatemalteco David Hernández, mientras que el peruano Jean Paul de Trazegnies ganó la plata y el colombiano Simón Gómez obtuvo el bronce.

Por otra parte, las esgrimistas chilenas se llevaron la medalla de oro en la prueba del florete por equipos, lo que supuso una segunda medalla dorada para Arantza Inostroza, quien también triunfó en la competición individual.

En la prueba masculina de gimnasia individual, el chileno Joel Álvarez ganó la medalla de oro, mientras que Colombia hizo lo propio en la prueba por equipos.

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 61 51 31 143

.2. Venezuela 45 34 38 117

.3. Perú 19 27 38 84

.4. Guatemala 18 9 15 42

.5. Chile 16 17 22 55

.6. Ecuador 11 24 23 58

.7. El Salvador 2 6 5 13

.8. Rep. Dominicana 1 5 8 14

.9. Panamá 1 0 5 6

10. Uruguay 1 0 0 1

11. Paraguay 0 2 6 8.