El Atlètic Barceloneta, a no comprometer su futuro en Europa; el Catalunya descansa

El EPlus Catalunya, que también perdió en su estreno ante el vigente subcampeón, el Pallanuoto Trieste italiano, por 13-15, afrontará el primero de los dos descansos que cada equipo tiene repartidos entre las seis jornadas de la primera fase.

La Eurocopa estrenó esta temporada un nuevo formato, reduciendo la primera fase de catorce a doce equipos distribuidos en cuatro grupos de tres, lo que deja un margen de error mínimo para ambos representantes españoles tras iniciar la competición con sendas derrotas.

Ante ese escenario, el Atlètic Barceloneta viaja este sábado a Francia con la obligación de sumar los tres primeros puntos de su historia en la Eurocopa femenina tras la derrota sufrida en su estreno frente al Antenore Plebiscito Padova italiano (13-11).

En su primer partido, el conjunto marinero mostró una gran puesta en escena gracias a su ambicioso proyecto, que combina jugadoras con experiencia contrastada en la Liga, como Cristina Nogué o Clara Díaz, y la campeona olímpica Paula Leitón, y compitió de tú a tú durante 27 minutos con el campeón de la Eurocopa 2024 (11-11, min. 27).

Sin embargo, la exigencia europea les pasó factura en los últimos cinco minutos, cuando se les cerró la portería rival, sumado a un pobre 5/12 en superioridades numéricas y un 0/1 en penaltis durante el partido, factores que desembocaron en la derrota final.

Ahora, ante el Grand Nancy, que viene de descansar en la primera jornada, el conjunto que dirige Chus Martín no tiene margen de maniobra: si pierde, con el descanso programado en la próxima jornada, estaría obligado a ganar los dos partidos restantes de la primera fase para asegurarse una de las dos plazas que dan acceso a la siguiente ronda.

Por eso, el equipo español debe corregir los errores que le costaron la derrota frente al teórico rival más débil del grupo, que el año pasado quedó eliminado sin conocer la victoria en la primera fase de la Eurocopa.

Asimismo, la segunda jornada de la competición tendrá otros encuentros destacados. En el grupo del Catalunya, el Grupo D, el Pallanuoto Trieste, su verdugo en la primera jornada, recibirá al Keruleti húngaro que procede de la fase previa.

En el Grupo B, el Glyfada griego estrenará su participación ante el Hapoel Yoqneam israelí, que cayó en la primera jornada frente al BVSC Manna húngaro (15-12), mientras que en el Grupo A, el Ethnikos griego, que arrasó al Lille francés (6-17), buscará su segundo triunfo ante un habitual de la ‘Champions’, el Polar Bears neerlandés.