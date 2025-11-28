El Sabadell–Mataró decide el liderato del Grupo B; el Sant Andreu pelea por el del Grupo D

El Mataró llega como líder invicto del Grupo B tras superar al Ekipe Orizzonte (13-8) y al Terrassa (8-11), mientras que el vigente subcampeón de Europa ocupa la segunda plaza con cinco puntos, los que obtuvo al derrotar al Orizzonte en los penaltis (12-14) y al Terrassa en el tiempo reglamentario (13-9).

Con solo un punto de diferencia entre ambos y las dos plazas de clasificación para la siguiente fase muy encarriladas, salvo sorpresa mayúscula, Sabadell y Mataró se disputan el liderato en solitario del grupo en un choque al que llegan con dinámicas contrapuestas.

Por un lado, el cuadro vallesano, con Judith Forca ya plenamente integrada y asumiendo peso en la rotación de David Palma tras su maternidad, aterriza en la cita reforzado moralmente después de colocarse segundo en la División de Honor femenina, gracias a su triunfo ante el Terrassa (10-14).

Una situación que contrasta con la del Mataró, que perdió esa segunda plaza tras caer en casa ante el líder, el Sant Andreu (11-13), y que afronta el último partido de la primera vuelta con la oportunidad de resarcirse en un duelo que, aunque no decisivo, puede definir las aspiraciones reales de ambos equipos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mismo Grupo B, el Terrassa visitará este sábado (17:00 CET) la piscina del Ekipe Orizzonte, el club más laureado de Europa con ocho títulos, en busca de estrenar su casillero y mantener —aunque sea de forma remota— sus opciones de avanzar de fase.

El sorteo, que reunió a tres equipos catalanes y a un histórico de la competición en un mismo grupo, ha penalizado al conjunto de Xavi Pérez, que llega a tierras italianas sin margen de error y obligado a puntuar para no quedar abocado a jugarse sus posibilidades matemáticas ante Sabadell y Mataró, a quienes aún no ha logrado superar esta temporada.

Finalmente, en el Grupo D, el Sant Andreu recibirá este sábado (17:00 CET) al SIS Roma en la primera gran prueba de fuego para el equipo de Javi Aznar, que se enfrenta a un rival que también cuenta sus partidos por victorias.

El vigente campeón afronta una buena piedra de toque ante un proyecto que ha crecido exponencialmente en las últimas temporadas, con el objetivo de calibrar su estado de forma tras superar con solvencia al One Eger (19-8) y al ZV de Zaan (14-7) en las dos primeras jornadas.

La jornada continúa con el Grupo A, donde el Olympiacos griego, bronce en la última Final a Cuatro, recibirá al Vizilabda húngaro con el objetivo de encarrilar su clasificación. Por su parte, el Alimos, también griego y colista del grupo, necesita una victoria ante el UVSE húngaro para mantener sus opciones de avanzar de fase.

En el Grupo C, el Ferencváros, con la española Bea Ortiz, intentará dar continuidad a su triunfo de la última jornada en su visita al Spandau alemán. Mientras tanto, el Vouliagmeni griego viajará a la piscina del Pallanuoto italiano con el objetivo de sumar tres puntos para mantener su liderato en solitario.