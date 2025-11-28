Euskadi y España conquistan el oro de cesta punta en la Liga de Naciones

En la masculina, Aritz Erkiaga se impuso al francés Jean Olharan (15-6 y 15-10) y en la femenina, en un partido entre dos pelotaris vizcaínas, Erika Mugartegi, de Markina y representante de España, venció a Ihart Arakistain, de Sopelana y que jugó por el equipo de Euskadi.

Además, en el frontón Bizkaia de Bilbao se disputó la final de pala corta con el triunfo en el desempate de los franceses Dan Necol y Sylvain Brefel frente a los vascos Esteban Gaubeka e Imanol Ibáñez (15-6, 6-15 y 10-4).

En el partido por el bronce, Argentina completó el podio gracias al triunfo de Pablo Fusto y Juan Luis Firpo frente a los chilenos Manuel Domínguez y Raimundo Saez (15-4 y 15-9).