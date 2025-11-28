Javier Fernández impulsa el comercio con su pista de hielo ecológico

Javier Fernández es pionero en devolver la ilusión a todos aquellos que deseaban patinar con libertad en el centro de Madrid. The Rink, el famoso espacio situado bajo el árbol de Navidad en el Rockefeller Center, despertaba la envidia de los ciudadanos que en invierno, cuando viajan a Nueva York en estas fechas, incluyen sí o sí en su agenda una visita a uno de los grandes iconos de la City.

En Nueva York, patinar en Navidad en el Rockefeller Center es una tradición que nació en 1936. Desde 22 dólares se puede acceder a la pista de hielo. Hay localidades VIP que incluyen entrada a la sala Lounge VIP, con bebidas clientes y alquiler de patines desde 112 dólares.

Javier Fernández soñaba con, algún día, poder patinar en España como lo hacen en Nueva York. Y lo consiguió. Javier Fernández explicó a EFE que se siente orgulloso de ver cómo las pistas de hielo aparecen en Navidad en muchas ciudades. “Ha merecido la pena todo este trabajo y me encanta ver a familias con padres, madres y sus hijos disfrutar en la plaza de Colón estos días. Que descubran mi deporte o que perfeccionen su estilo como entretenimiento me estimula a seguir en este mundo del hielo, que es mi vida”.

"Este año innovamos aquí en la plaza de Colón, con hielo sintético. Contribuimos entre todos a la sostenibilidad, no tendremos ese gran gasto energético al no tener los grandes compresores para la pista de hielo, ahorraremos agua, y contribuiremos además con un euro de cada entrada a fines solidarios. La verdad es que cada vez hay más hielo en estadios, en las grandes fiestas de Navidad. Es algo positivo. Hay gente que se ponen los patines por primera vez, vayas donde vayas hay una pista de hielo. Eso no tiene precio. Ojalá siga así. Es verdad que a mí me gustaría que las pistas se mantuvieran todo el año, pero vivimos un momento muy hermoso y noto el apoyo a nuestro deporte. La pista de Colón es un claro ejemplo", subraya Javier Fernández.

El campeón madrileño dejó en su día su adolescencia en Cuatro Vientos (Madrid) para viajar a Toronto (Canadá), aprender de los mejores, entrenar bajo la dirección de Brian Orser y firmar una carrera repleta de éxitos: Campeón del mundo, en dos ocasiones; siete veces campeón de Europa; y un bronce en los JJOO en 2018, en Pieonchang.

La Pista de Patinaje Sostenible Javier Fernández forma parte de un entorno rodeado de bosques iluminados, personajes fantásticos y actividades que despiertan la ilusión de niños y mayores. Su impulsor, el bicampeón del mundo Javier Fernández, la concibe como “un espacio donde la emoción del patinaje se mezcla con el encanto y la fantasía propios de estas fechas”.

Cristina Lanzarot, desde la Asociación de Comerciantes del Barrio de Salamanca, recuerda a EFE que esta pista es, además, “un referente en sostenibilidad”. Funciona con hielo ecológico, un material reciclable y no tóxico que no requiere refrigeración, agua ni consumo energético intensivo, reduciendo de forma drástica la huella ambiental.

El recinto se alimenta con energía 100% renovable gracias a Contigo Energía, y el proyecto se integra en un espacio decorado con 170 árboles naturales con raíz que, tras las fiestas, serán replantados para ayudar a regenerar ecosistemas dañados en la Comunidad de Madrid, en colaboración con Reforest Project.

La Asociación de Comerciantes del Barrio de Salamanca, junto a la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid a través del programa Todo está en Madrid y la Junta de Distrito de Salamanca, inaugura este viernes Las Navidades de Colón.

Warner TV y Vodafone TV han preparado un espectáculo especial. La pista tendrá además un perfil solidario. Por cada persona que se suba a patinar, se donará un euro a Manos Unidas.